Microsoft krizi dünyayı kilitledi! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Siber saldırı söz konusu değil" | Video
Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'ta yaşanan arıza dünyayı kilitledi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanı, banka, hastane ve TV kanallarında kesintiye yol açan krizle ilgili açıklama yaptı. "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik. Bir siber saldırı söz konusu değil" diyen Bakan Uraloğlu, sistemin ne zaman normale döneceği bilgisini de paylaştı.
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