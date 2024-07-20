KKTC’de tarihi tören! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde KKTC'de gerçekleştirilen anma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Buradan adanın dört bir yanındaki kardeşlerime 85 milyonun selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Sözlerimin hemen başında yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vatan için bayrak için istiklal ve istikbal için toprağa düşen yiğitlerin ruhları şad olsun.Kıbrıs türkünün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerini öpüyor şükranlarımı sunuyor ve bereketli ömürler diliyorum.Kıbrıs'ın hürriyeti içim omuz omuza çarpışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yad ediyorum. 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramımızı yürekten tebrik ediyorum.Burada öncelikle bir hususu belirtmek isterim. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz tek bileğiz.Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan burada olmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir.