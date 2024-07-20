DEM Parti Adıyaman ilçe başkanı gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü 'İşgale ve İhanete Hayır' konulu açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunan DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şafak operasyonuyla adresine düzenlenen baskında Avukat Yusuf Özperçin gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınan DEM Partili Avukat Yusuf Özperçin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan Avukat Yusuf Özperçin, adliyeye sevk edildi.