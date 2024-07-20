SABAH’ın haberi depremzede ailelere umut oldu: Depremzedelere zulümde geri adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlardan 224 aileyi, belediyeye ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştirdi. İlk etapla 1 yılla sınırlanan barınma süresi, deprem konutları tamamlanmadığı için belediye meclisi kararlarıyla 3 kez uzatıldı. Bu arada depremzedelere defalarca tahliye yazısı göndererek konutları boşaltmaya zorlayan belediye, içinde depremzedeler olmasına rağmen bazılarını sattı. Tepkiler üzerine geri adım atmasına rağmen baskıyı sürdüren belediyeden bıkan depremzedelerin birçoğu konutları boşalttı. Son olarak geride, gidecek hiçbir yeri olmayan 13 aile kaldı. Belediye Meclisi son aldığı kararla, tahsis süresini 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı. Ancak geçtiğimiz günlerde aileleri arayan belediye yetkilileri, sürenin bitimine 6 ay olmasına rağmen, konutları 22 Temmuz'a kadar boşaltmalarını, aksi halde polis zoruyla boşaltıp eşyalarını depoya kaldıracaklarını bildirdi.SABAH, uygulanan baskıyı, "İzmir Büyükşehir 13 depremzede aileye bakamadı" başlığıyla duyurdu. Bu haber tepkileri de beraberinde getirirken, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediyenin depremzede vatandaşlara gönderdiği tahliyeye ilişkin tebligatı paylaşarak, "İzmir, İzmir olalı böyle zulüm görmedi. Depremzedelerin oturduğu konutların tahsis süresini meclis kararıyla 31.12.2024'e kadar uzatıp daha sonra tahliye ediyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi dalga mı geçiyorsunuz. Sayın Cemil Tugay lütfen bu karmaşaya son verin" ifadelerini kullandı. Ardından devreye giren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, belediye yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası depremzede vatandaşların tahliye işlemi ertelendi.SABAH'a konuşan Yıldız, "Bize 224 depremzede aileden 20'sinin konutlarda kalmaya devam ettiği, bunlardan 7'sinin taşınmış olmasına rağmen anahtarlarını teslim etmeyip üçüncü kişilere kiraya verdiklerini, tahliye işleminin de bu kişilere yönelik olduğu, gidecek hiçbir yeri olmayan gerçek mağdur vatandaşların kendilerine tanınan süre bitene kadar dairelerinde oturmaya devam edecekleri bilgisi verildi. 13 aile müsterih olsun. Onların tahliyesine ilişkin herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Vatandaşlarımız kendilerine tanınan süre içinde bu konutlarda ikamet etmeye devam edecekler. Eğer süre bitiminde yeni bir süre uzatım talebi söz konusu olursa onu da AK Parti Grubu olarak takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Depremzede Sadullah Özdemir, "Tahsis süresinin dolmasına daha 6 ay varken '22 Temmuz'a kadar evleri boşaltmazsanız polisle gelip boşaltacağız. Eşyalarınızı da yediemin deposuna taşıyacağız' diyerek adeta bizi tehdit ettiler. Koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 depremzede aileye bakamadı. Bu zulüm, bu baskı niye anlamış değiliz? Geriye kalanların tamamına yakını yaşlı, emekli, engelli bireylerden oluşan dar gelirli aileler. Biz 15 günde hangi para ile nereden ev bulur, taşınırız" diyerek tepki göstermişti.