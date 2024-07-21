Gençler ve gazilerden ‘Şafak Nöbeti’

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümünde, Türk askerinin Kıbrıs'a ilk çıkarma yaptığı yer olan Girne kentindeki Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda gençler ile Kıbrıs gazileri birlikte "Şafak Nöbeti" tutu. Şafak Nöbeti için önceki akşam Yavuz Çıkarma Plajı Kavşağı'nda toplanan gençler ve gaziler, ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile fener alayı eşliğinde Yavuz Çıkarma Plajı İskelesi'ne yürüdü. Kortej yürüyüşüne ve daha sonra düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve devlet protokolü de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan "Şafak Nöbeti"nde fener alayı ve Su Altı Taarruz (SAT) timlerinin gösterisi yer aldı. "Şafak Nöbeti" havai fişek ve lazer gösterisiyle son buldu.