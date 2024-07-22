"Bu sırada devriye görevi yürüten trafik ekibimiz konuya müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığı sırada şüpheli şahıslar olaya konu 44 ACS 482 plaka sayılı araçla olay mahalinden kaçmaya çalışmışlardır.

"Bilim insanlarına şüpheli saldırı" olayında Emniyet'ten açıklama

Trafik ekibimiz söz konusu aracı, fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1,46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten menedilmiştir. Şüpheli A.L.E. isimli şahsın yapılan kontrollerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs, polis merkezine intikal ettirilmiş, ayrıca 'mala zarar verme-kasten yaralama-hakaret suçlarından gerekli yasal işlem yapılmıştır."

ESKİ ASKER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç'nin ise 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.