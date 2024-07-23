"Bilim insanlarına şüpheli saldırı" olayında Emniyet'ten açıklama
İnönü Üniversitesi'nde görev yapan ve hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren bilim insanı çiftin saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili gündeme gelen haberle ilgili açıklama geldi. Emniyet açıklamasında "Trafik ekibimiz söz konusu aracı fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1,46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten menedilmiştir" denildi.
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