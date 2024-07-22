Seçimden önce en ucuz seçimden sonra en pahalı su

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı yüzde 446 zammın yankıları sürerken, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 31 Mart seçimlerinden önce, Antalya'nın en ucuz suyu kullandığına yönelik propaganda yaptığı ortaya çıktı. Başkan Muhittin Böcek, yeniden seçilmek için kullandığı ve 4 Şubat'ta kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı afişte, önce "Antalya en ucuz suyu nasıl kullanıyor" diye soruyor.Devamında ise "Halkçı, çevreci, eşitlikçi ve doğru politikayla her şey mümkün. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz" sözleriyle, soruyu cevaplıyor. Vatandaşların, Cumhuriyet tarihinin rekor su zammı olarak niteledikleri yeni tarifeye tepkiler de devam ediyor. Vatandaşlar bu kez de Türkiye'nin su zengini illerinin başında gelen Antalya'da suya rekor zammı, ancak CHP'li belediyenin yapabileceğini söyledi.