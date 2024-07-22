Haberler Gündem Haberleri Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! "Ötenazi" kelimesi tekliften çıkarılıyor
Giriş Tarihi: 22.7.2024 18:06 Son Güncelleme: 22.7.2024 19:00

Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! "Ötenazi" kelimesi tekliften çıkarılıyor

Sahipsiz sokak hayvanı sorununun çözümü için hazırlanan yasa tasarısı üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; yasa tasarısından “ötanazi” kelimesi çıkarılacak, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.

Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! Ötenazi kelimesi tekliften çıkarılıyor

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

ÖTANAZİ KELİMESİ ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! "Ötenazi" kelimesi tekliften çıkarılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA