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Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme!

Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! "Ötenazi" kelimesi tekliften çıkarılıyor

22.07.2024 | 19:21

Sahipsiz sokak hayvanı sorununun çözümü için hazırlanan yasa tasarısı üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; yasa tasarısından “ötanazi” kelimesi çıkarılacak, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.

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