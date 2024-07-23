SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik’ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, İsrail'in Filistin'de güvenli bölgelere saldırdığını kaydederek, "Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar" dedi.
Deprem bölgesindeki çalışmalara vurgu yapan sözcü Ömer Çelik, "Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konut teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.
Çelik, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.
(Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamaları) Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Gelinen noktada federal çözümün mümkün olmadığını bütün dünya görmektedir.