Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği
Giriş Tarihi: 23.7.2024 16:34 Son Güncelleme: 23.7.2024 17:11

SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, başıboş köpekler düzenlemesi ile sokakların güvenliğini arzu ettiklerini kaydederek, "İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir." dedi.

SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik’ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, İsrail'in Filistin'de güvenli bölgelere saldırdığını kaydederek, "Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar" dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara vurgu yapan sözcü Ömer Çelik, "Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konut teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

(Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamaları) Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Gelinen noktada federal çözümün mümkün olmadığını bütün dünya görmektedir.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI: ARZUMUZ SOKAKLARIN GÜVENLİĞİ

(Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi) Ötenazi ifadesinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir.

"BİZ EŞİTLİK DERKEN KARŞIMIZDA CHP VARDI"

Özgür Özel'e tepki gösteren Çelik, "AK Parti eşitsizlik uygulamalarına son veren partidir. Biz Kürt vatandaşlara eşitlik derken karşımızda CHP vardı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA