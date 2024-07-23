SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik’ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği

(Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamaları) Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Gelinen noktada federal çözümün mümkün olmadığını bütün dünya görmektedir.