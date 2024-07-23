SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, başıboş köpekler düzenlemesi ile sokakların güvenliğini arzu ettiklerini kaydederek, "İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir." dedi.