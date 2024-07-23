SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha!" notuyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ!
Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.
Terör örgütüne ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden… pic.twitter.com/u5R78NNQS3