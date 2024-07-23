SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ!

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.