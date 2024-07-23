Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.7.2024 10:25 Son Güncelleme: 23.7.2024 10:47

SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan Sevkan Çele kod adlı terörist Yusuf Kalkan'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha!" notuyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ!

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | MSB flaş operasyonu duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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