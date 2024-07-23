Su zammını geri çekin

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu'nda suya rekor zam kararı alındı. Alınan kararla birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam gelerek 10 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti grubu karara ret oyu verdi. CHP'li Antalya büyükşehir Belediyesinin zam kararının ardından meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam gelerek 10 TL oldu. 20.47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33.56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50.34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71.93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20.47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. Antalyalıların CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 446 zammına tepkileri ise sürüyor:(Ev hanımı) "Ben öncelikle haberi görünce maddi hata yapılmış olduğunu, yüzde 46 yerine yüzde 446 yazıldığını düşündüm .Sonrasında bir çok yerde aynı haberi okuyunca çok şaşırdım. Bu yaşıma kadar böyle bir zam görmedim açıkçası. CHP'liler her gün haberlerde emekli ve asgari ücretin az olduğundan, geçim sıkıntısından TV kanallarında bas bas bağırıyorlar. Fakat söyledikleriyle icraat maalesef birbirini tutmuyor. Antalya, Türkiye'nin en sıcak ve nem oranı en yüksek kenti. Bu kente su, nefes alıp vermek kadar önemli. Siz suya tek seferde yüzde 446 zam yaparsanız insanların nefesini kesmiş olursunuz. Ayrıca seçime bir ay kala ulaşım çok iyiydi. 5 dakikada bir otobüs geliyordu şu anda ise gerçekten şoför isterse sefere çıkıyor. Otobüs gelmeyince saatlerce sıcakta durakta beklemek durumunda kalıyoruz. Ayrıca seçim öncesi birçok otobüs alındığının bilgisini de görmüştük fakat bunları maalesef şu anda göremiyoruz. Belediyecilik demek halka hizmet demektir. Bir vatandaş olarak acilen bu zammı geri çekmesini talep ediyorum."(Emekli) "Yüzde 446 zammı ilk duyduğumda inanmak istemedim. Birkaç yerden okuyunca gerçek olduğuna inandım. Antalya gibi bir yerde suya böylesi zam yapmak vatandaşın nefes borularını kesmek anlamına gelir. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 37 derece olan bir kente böylesi zam kabul edilemez. Su hayati bir konu. Torosların her yerinden su çıkıyor. Biz dünyanın en pahalı suyunu kullanıyoruz. Zammı kabul etmiyoruz. Geri alınsın. İnsanlar artık evinde bulaşık da yıkamayacak mı, duşta mı alamayacak. Kent merkezinde marketlerden yarım litre suyu 25 liraya alıyoruz. Yani Antalya'da kent merkezinde 1 litre benzin ile bir litre suyun fiyatı aynı."(Mimar) "Hayati ihtiyaçlarımızın başında gelen suyun bu denli pahalı olması gerçekten tüm vatandaşlarımızı mağdur ettiği gibi bizleri de mağdur etmiştir. En kısa sürede bu zammın geri çekilmesini vatandaş olarak talep ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki; Antalya'mız su kaynakları açısından zengin bir şehirdir. Bu kadar su zenginliğinde rekor zam olacak şey değil. CHP'li Büyükşehir Belediyesi seçim döneminde verilen vaatlerin hiçbirini yerine getirmediği gibi, seçim sonrasında da hizmet getirmiyor."