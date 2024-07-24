Geleceğe yürüdüler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı Köyü'nde yaşayan Baritçi ailesinin yaşadığı 3 katlı müstakil ev, 6 Şubat depreminde yıkıldı. Aileden 4 çocuk annesi Zeynep Baritçi (55) hayatını kaybetti. Diğer aile fertleri kendi imkanları ve vatandaşların yardımıyla çıkmaya başarırken Emine Baritçi (22) ve babası Mehmet Baritçi enkazda kaldı. 15 saat süren çalışmaların ardından önce baba daha sonra genç kız, enkazdan sağ olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Emine'nin kolonun altında kalan sol bacağı ampute edildi. Bir süre İstanbul'da tedavi gören genç kız protez bacağına, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Çocuk İyilik Merkezi'nde kavuştu.Asrın felaketinde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan dubleks evin yıkılması sonucu annesi Meryem (51) ile babası Akın Arslan'ı (54) kaybeden Verde Arslan da (12), enkaz altından 4 gün sonra kurtarıldı. Ancak sol ayağı ampute oldu. 9 yaşındaki kardeşi Bestami ile hayatta kalan Verde'nin de protezine ÇOİM'de kavuştu. Tedavilerinin sürdüğü merkezde tanışan ve dost olan iki kız, yeniden yürümenin sevincini yaşıyor. Birbirleriyle sohbet edip şakalaşan kızlar, mutluluğu da paylaşıyor. Üniversite sınavına giren ve web tasarım bölümünü kazanan Emine Baritçi, "Çok zor günler geçirdim. Ama sonu mutlu bitti. Protezim takıldığı an gözyaşlarımı tutamadım. İlk önce destekli yürüyordum bir sür e sonra desteksiz yürümeye başladım. İkinci kez yürümeyi öğrendim. O an dünyanın en mutlu insanı oldum. Çünkü yeniden yürüyordum. Kendimi bulutların üzerinde hissettim" dedi.Merkezde ayrıca TEKNOFEST takımına katıldıklarını söyleyen Baritçi "Yarışmaya katılacak ağabey ve ablaların takımında yer alıyorum. Yarışmada şampiyonluk kupasını kazanacağımıza inanıyorum ve bunu başaracak güçteyiz" dedi.7'inci sınıf öğrencisi Verde Arslan ise "Yürümeyi çok özlemişim. Protezim takıldığında, yürümeyi yeni öğrenen bebekler gibi küçük adımlar atıyordum. Yani bebekler gibi yürümeyi yeniden öğrendim. Zamanla protezime alıştım ve şimdi çok iyi yürüyorum. Burada çok güzel dostluklar kurduk. Kalplerimiz bir atıyor" diye konuştu.