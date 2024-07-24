SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik sıkıntıların üstesinde gelindiğinin altını çizerek "En kötüsü geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"ENFLASYONDA EN KÖTÜ TABLO GERİDE KALDI"

Daha önce yaptık yine başaracağız. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. En kötü tabloyu geride bıraktık. Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Orta Vadeli Programın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir.

FİYAT BALONU YAVAŞ YAVAŞ SÖNÜYOR

Aşırı kâr hırsının şişirdiği fiyat balonu, kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama davranışlarının, tekrar piyasa gerçekleriyle uyumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu, hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz.

ENFLASYONU HEDEFLEDİĞİMİZ SEVİYEYE İNDİRECEĞİZ

Bunun piyasadaki ana aktörler tarafından da kabul edilmesi, ekonomideki yol haritamızın sağlamlığının delilidir. Enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye indireceğiz. Kredi Derecelendirme kuruluşları da Türkiye ile daha iyi derecelendirmeler yapıyor. Moody's'in 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

MİLLETİMİZ GÖNLÜNÜ FERAH TUTSUN YİNE BAŞARACAĞIZ

Burada şunu çok net vurgulamak isterim: Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye, doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka başarabilecek bir parti yoktur.