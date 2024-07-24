TBMM’de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan’dan hadsiz sözler

UZUN MESAİLERİN SEBEBİ MUHALEFET VEKİLLER

TBMM'de uzun saatler çalışılıyor ve gerginlik oluyor tabii. Uzun mesailerin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündem ki çalışmaları engellemek için çabalıyorlar ve gerginlik oluyor. Tabii iktidar milletvekilleri burada olmak zorundalar çünkü sürekli yoklama isteniyor.

ALİ BOZAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLLERE SÖZLÜ SALDIRI!

Ali Bozan DEM Parti'nin grup önerisi üzerine konuşmak için kürsüye geldi ve tam anlamıyla sözlü bir saldırıda bulundu AK Parti sıralarına karşı. AK Partili milletvekilleri de Bozan'ın üzerine yürüdüler. CHP'li milletvekilleri araya girdiler ve Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmak istediler ancak o hala konuşmaya devam ediyordu. Bunun üzerine kavga yaşandı.