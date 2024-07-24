Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı.
DEM PARTİLİ VEKİLİN HAKARETLERİ SONRASI KAVGA ÇIKTI
Ali Bozan, kürsüden "AK Parti hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadesini kullanınca AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı.
TBMM'de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan'dan hadsiz sözler
POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Dem Parti Milletvekili Bozan'ın hakaretlerinin ardından tansiyonun yükseldiği salonda milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Meclis'teki polisler olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Kavganın çıktığı anlarda TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi.
AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER!
Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı: Kürsüde DEM'li Mersin milletvekili Ali Bozan vardı ve AK Partili milletvekillerine sözlü saldırıda bulundu. AK Parti sıralarına doğru "Hırsızsınız" diye bağırdı. Kürsüden ağza alınmayacak sözler söyledi.
UZUN MESAİLERİN SEBEBİ MUHALEFET VEKİLLER
TBMM'de uzun saatler çalışılıyor ve gerginlik oluyor tabii. Uzun mesailerin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündem ki çalışmaları engellemek için çabalıyorlar ve gerginlik oluyor. Tabii iktidar milletvekilleri burada olmak zorundalar çünkü sürekli yoklama isteniyor.
ALİ BOZAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLLERE SÖZLÜ SALDIRI!
Ali Bozan DEM Parti'nin grup önerisi üzerine konuşmak için kürsüye geldi ve tam anlamıyla sözlü bir saldırıda bulundu AK Parti sıralarına karşı. AK Partili milletvekilleri de Bozan'ın üzerine yürüdüler. CHP'li milletvekilleri araya girdiler ve Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmak istediler ancak o hala konuşmaya devam ediyordu. Bunun üzerine kavga yaşandı.