Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılında A Haber'e konuk olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar özel açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Barış Harekâtı'nın ardından Kıbrıs Rumlarına karşı kendini suçlu hissettiğini söyleyen Ersin Tatar gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.50'nci yıldönümü kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle katılmasının önemli olduğuna işaret eden Tatar, "Türkiye'nin gücünü de orada gördük" değerlendirmesinde bulundu.Ersin Tatar açıklamasının devamında, "Kıbrıs hem Kıbrıs Türkü'nün bekası için, aynı zamanda Türkiye'mizin anavatanın kendi güvenliği için hem Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de hem de onun üzerindeki Gök Vatan'da hava sahası için çok önemli" diye konuştu.Güney Kıbrıs'ın Larnaka'ya deniz üssü kurma girişimine ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İhtiyaç durumunda biz de deniz üssü kurabiliriz. Zaman zaman değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye o kadar yakın ki gemiler de uçaklar da Kıbrıs'a çok kısa bir zamanda gelebiliyor. Bu yüzden bizde üs ihtiyacı o kadar belirgin değil" dedi.