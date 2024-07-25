Sözcü TV’de skandal ’başıboş köpekler düzenlemesi’ yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği grup toplantısında da sorunun çözümüne yönelik net mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU VAR: Birileri ısrarla görmezden gelse de, Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Milletimiz bu sorunu çözmemizi, halkımız sokakların güvenli hale gelmesini, çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. İsteklere, feryatlara sessiz, tepkisiz, bigâne kalmamız düşünülemez