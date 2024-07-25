Sözcü TV’de skandal ’başıboş köpekler düzenlemesi’ yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
Düzenlemeyle;
İlgili düzenlemenin TBMM Komisyonu'nda kabul edilmesi sonrası yasanın Meclis'ten de geçmesi bekleniyor.
Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği grup toplantısında da sorunun çözümüne yönelik net mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU VAR: Birileri ısrarla görmezden gelse de, Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Milletimiz bu sorunu çözmemizi, halkımız sokakların güvenli hale gelmesini, çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. İsteklere, feryatlara sessiz, tepkisiz, bigâne kalmamız düşünülemez
Tam bu süreçte; Sözcü TV'de skandal bir yayın gerçekleştirildi.
AÇIK TEHDİT: SOKAK SAVAŞLARI BAŞLAR
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin konuşulduğu programda 'Gazeteci' Zülal Kalkandelen "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir. Toplumsal huzur bozulacak" sözleriyle açık bir provokasyona imza attı.
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da "Sokak savaşları başlar" diyerek tehdit savurdu.
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: "Sokak savaşları başlar" | Video