Haberler Gündem Haberleri Sözcü TV'de skandal 'başıboş köpekler düzenlemesi' yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!
Giriş Tarihi: 25.7.2024 11:24 Son Güncelleme: 25.7.2024 11:37

Sözcü TV'de skandal 'başıboş köpekler düzenlemesi' yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!

Türkiye, başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini beklerken Sözcü TV'de skandal bir yayına imza atıldı. 'Gazeteci' Zülal Kalkandelen, "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir." dedi. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise, "Sokak savaşları başlar" tehdidini savurdu.

Sözcü TV’de skandal ’başıboş köpekler düzenlemesi’ yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Düzenlemeyle;

  • Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.
  • Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.
  • Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.
  • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

İlgili düzenlemenin TBMM Komisyonu'nda kabul edilmesi sonrası yasanın Meclis'ten de geçmesi bekleniyor.

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği grup toplantısında da sorunun çözümüne yönelik net mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU VAR: Birileri ısrarla görmezden gelse de, Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Milletimiz bu sorunu çözmemizi, halkımız sokakların güvenli hale gelmesini, çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. İsteklere, feryatlara sessiz, tepkisiz, bigâne kalmamız düşünülemez

Tam bu süreçte; Sözcü TV'de skandal bir yayın gerçekleştirildi.

AÇIK TEHDİT: SOKAK SAVAŞLARI BAŞLAR

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin konuşulduğu programda 'Gazeteci' Zülal Kalkandelen "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir. Toplumsal huzur bozulacak" sözleriyle açık bir provokasyona imza attı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da "Sokak savaşları başlar" diyerek tehdit savurdu.

Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: "Sokak savaşları başlar" | Video

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Sözcü TV'de skandal 'başıboş köpekler düzenlemesi' yayını: Sokak savaşları başlar tehdidi!
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