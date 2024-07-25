Terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı.Gece saatlerinde çekilen skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINI ALINAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin de çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Tunç "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Mersin'deki terör halayına soruşturma! Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında