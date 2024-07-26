Devlete alçak şantaj! Uçaklar inmesin diye sistematik operasyon: Başkan Erdoğan ’çözün’ talimatını verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy MKYK'da, eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.