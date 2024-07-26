Devlete alçak şantaj! Uçaklar inmesin diye sistematik operasyon: Başkan Erdoğan ’çözün’ talimatını verdi

Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçince seferler azaldı, rötarlar arttı. Bu durum "şantaj" olarak değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy MKYK'da, eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.
Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.
DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR
Yapılan eylemle ilgili başka bir kabine üyesinin, "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.