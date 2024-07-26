Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Adli Tıp raporuna A Haber ulaştı: Dikkat çeken ’gaz’ detayı...

Son dakika haberi... 25 Mart 2009'da helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili tıbbi belgeleri yeniden inceleyen Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın seyrini tümden değiştirecek bir karara vardı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu'nun en önemli tespiti "Kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar" diyen 2011 tarihli Adli Tıp Raporu'nu tekzip etmesi. Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz (artmaz)" denildi.
O RAPORA AHABER ULAŞTI
A Haber, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ilgili adli tıp raporuna ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal anlattı.
A Haber muhabiri Kübra Bal'ın canlı yayında aktardıkları şöyle: Merhum Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı tümden değiştirecek bir gelişme yaşandı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de! Suikast iddiaları güçlendi | Video
Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesi "kandaki karbondioksit oranını ölümden sonra da artar" ifadesi geçen 2011 tarihli raporu yalanladı.
SUİKASTIN MERKEZİNDE FETÖ VAR
A Haber'de ilk kez o rapor ulaştı. Yeni rapor aslında FETÖ'nün merkezinde olduğu suikast iddialarını da güçlendirdi. Kazadan sonra yapılan otopside karbondioksit oranı en yüksek çıkan gazeteci İsmail Güneş diğerlerinin aksine uzun süre hayatta kalmış ve telefonlar yardım istemişti.
Tıbbı olarak kanında o oranlarda karbondioksit bulunan birinin bayılması ve şuurunu kaybetmesi gerekiyordu. İsmail Güneş belki de sonradan gaza maruz bırakıldı diyebiliriz.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde Adli Tıp Raporu'na ilk kez A Haber ulaşırken, canlı yayına katılan merhum Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici de raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AV. SELAMİ EKİCİ'NİN AÇIKLAMALARI
Bu rapora ulaşmanız çok önemli. Çünkü bizim baştan beri iki iddiamız vardı. Bu olayın suikast olduğu, bu suikastın türbülans sebebiyle meydana geldiği ya da karbonmonoksit ile zehirlenerek kazaya sebebiyet verdiği noktasında iddialarımız vardı. Baştan beri bu iddialarımız vardı. Ama ne yazık ki olaydan hemen sonra Çukurova Üniversitesi'nden aldırdığımız raporda karbonmonoksite rastlanmadığı hususu dile getirilmişti. Daha sonra Devlet Denetleme Kurulu tarafından Adli Tıp'tan bu inceleme istendi ve Adli Tıp karbonmonoksitin olduğunu ama 15 ay sonra inceleme yaptıkları için kanlarda bu oranın artmış olabileceği konusunda bir görüş de belirtti. Biz buna tabi itiraz etmiştik. Karbonmonoksitin 15 ay kalmasıyla artmayacağı bilakis eksileceği noktasında bilirkişi raporları aldırmıştık.