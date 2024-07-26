Şantaj itirafı! Canlı yayında akılalmaz sözler: İnisiyatif almadan çalışıyoruz

Hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışma eylemleri AK Parti MKYK toplantısında ele alındı. Son dönemde hava trafik kontrolörlerinin "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçerek eylem başlatması uçak rötarlarının artışına neden oldu.

Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gündeme getirilmesi ve acil çözüm talebi üzerine Erdoğan talimat verdi. "Bu işi bir an evvel çözün gereğini yapın ve sorumluları hesaba çekin" dedi.