Haberler Gündem Haberleri Şantaj itirafı! Canlı yayında akılalmaz sözler: İnisiyatif almadan çalışıyoruz
Giriş Tarihi: 26.7.2024 13:42 Son Güncelleme: 26.7.2024 13:42

Şantaj itirafı! Canlı yayında akılalmaz sözler: İnisiyatif almadan çalışıyoruz

Hava trafik kontrolörlerinin hak arama bahanesiyle başvurduğu usüle aykırı "inisiyatif almadan çalışma" eylemi uçak seferlerini aksattı, rötarlara neden oldu. Açık biçimde "şantaj" olarak değerlendirilen olay nedeniyle turizm gelirleri de etkilenirken, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Halil İbrahim Sunaç da katıldığı bir canlı yayın programında skandalı itiraf etti.

Şantaj itirafı! Canlı yayında akılalmaz sözler: İnisiyatif almadan çalışıyoruz

Hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışma eylemleri AK Parti MKYK toplantısında ele alındı. Son dönemde hava trafik kontrolörlerinin "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçerek eylem başlatması uçak rötarlarının artışına neden oldu.

Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gündeme getirilmesi ve acil çözüm talebi üzerine Erdoğan talimat verdi. "Bu işi bir an evvel çözün gereğini yapın ve sorumluları hesaba çekin" dedi.

MALİ YÜKÜ ÇOK FAZLA!

Yaşanan usulsüz eylem nedeniyle günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığı ve bunun mali yükünün çok fazla olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Söz konusu skandal eylem nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı çekerken, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Halil İbrahim Sunaç katıldığı bir canlı yayın programında açık bir itirafta bulundu.

ŞANTAJI İTİRAF ETTİ: ASKIYA ALDIK!

Sunaç, "İnisiyatif almadan çalışma faaliyeti görev tanımımız çerçevesinde zorunluluk teşkil etmeyen, trafiği hızlandırmak adına sunduğumuz bazı kolaylıkların askıya alınmasından ibaret." dedi.

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Şantaj itirafı! Canlı yayında akılalmaz sözler: İnisiyatif almadan çalışıyoruz
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