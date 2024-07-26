Son dakika: Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu’da!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'ya geldi. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi.

BABA OCAĞINA ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından baba ocağı Rize'ye geldi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.