Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da!
Giriş Tarihi: 26.7.2024 19:07 Son Güncelleme: 26.7.2024 19:16

Son dakika: Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'ya geldi. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi

Son dakika: Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu’da!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'ya geldi. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi.

BABA OCAĞINA ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından baba ocağı Rize'ye geldi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA