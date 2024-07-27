DEM Partili Tülay Hatimoğulları’ndan skandal sözler: Doğu illerinden ‘Kürdistan’ diye bahsetti!

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler

Doğu illerinden bahsederken "Kürdistan" ifadesini kullanan Hatimoğulları, "Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kürdistan'a gittiğimiz zaman bir ilden bir ile geçtiğimizde mesela Avrupa ülkelerinde bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken olmadığı kadar bir bariyer var. Noktalar kurmuşlar karakollar kurmuşlar. Ve neredeyse Türkiye'nin içinde bir ilden diğer ile giderken pasaportla geçeceksiniz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, yerel seçimlerde de 'Kürdistan' ifadesini kullanmış, "Bizler seçimleri Kürdistan'da Türkiye'de kazanmak için yola çıktık" demişti.