DEM Partili Tülay Hatimoğulları’ndan skandal sözler
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni bir skandala imza attı. Hatimoğulları, terör örgütü PKK’ya yakın bir televizyon kanalında Doğu illerinden bahsederken “Kürdistan” ifadesini kullandı.
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