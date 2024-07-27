SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Rize’de önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Millet olarak bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya Ukrayna savaşında batılı savaş baronları dışında kazanan olmadı. Gazze'de ise Türkiye 7 Ekim'den beri insanlığın vicdanı oldu. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'İn Gazze'de yaptığı katliamları tüm platformlarda dile getirdik. Batı ise çok kötü bir sınav verdi.

"AMERİKA İÇİN AKIL TUTULMASI"

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir.

"MAHMUD ABBAS ÖZÜR DİLEMELİ"

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Meclis'e davet ettiğimiz halde Mahmud Abbas gelmedi. Bizden özür dilemesi gerek.

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