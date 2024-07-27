Başkan Erdoğan: Mahmud Abbas Türkiye'den özür dilemeli
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Meclis'e davet ettiklerini ancak Abbas'ın davete icabet etmediğini söyledi. Abbas'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasını "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.
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