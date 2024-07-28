DEM Parti’li Sevilay Çelenk LGBT hareketini savundu! AK Partili Usta’dan tepki: İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti'li Sevilay Çelenk bir skandala imza attı. Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT hareketini savundu. Çelenk mecliste yaptığı konuşmada, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor… Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.