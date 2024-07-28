Video Haber DEM Parti'li Sevilay Çelenk LGBT hareketini savundu!
DEM Parti'li Sevilay Çelenk LGBT hareketini savundu!

DEM Parti'li Sevilay Çelenk LGBT hareketini savundu!

28.07.2024 | 18:26

DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi. LGBT hareketini savunan Çelenk’e, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi: İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!

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