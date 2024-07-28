DEM Parti'li Sevilay Çelenk LGBT hareketini savundu!
DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi. LGBT hareketini savunan Çelenk’e, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi: İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!
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