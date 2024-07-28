Son dakika: Bakan Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, şu verileri paylaştı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

BAKAN IŞIKHAN'DAN AHABER'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak? Primler nasıl tahsil edilecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün soruyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan A Haber canlı yayınında gündeme dair merak edilenleri cevaplıyor.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları...

Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak.

SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor.

Temel görevimiz gençleri ve kadınları istihdama katmak.

Emekliler için çalışmalarımız sürüyor. Kalıcı refah arttıkça emeklilerin sıkıntısı azalacak.