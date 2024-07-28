Son dakika! Bakan Işıkhan: Prim borcunu ödemeyen belediyelere icra gelecek

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan A Haber’de gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. Bakan Işıkhan "İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak." dedi. SGK’ya en fazla borcu olan belediye hangileri? Primler nasıl tahsil edilecek? Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak? Bakan Işıkhan A Haber'de açıkladı.