Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalar

Son dakika: Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

PARTİ TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan burada "Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt vermedi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Biz çok güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'e bunları yapamasın. Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya girdiysek aynısını onlara da yaparız.

İsrail'e bütün ticareti kestik, ilişkileri kesti.

Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturmalı dedi Yeniden Refahlı birisi. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söyledi. Mahmud Abbas'ı davet ettik maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz bu adımları atarken kendi içimizden vuruluyoruz.

Parlamentomuzu hak yolda olan herkese açarız. Bunu göremeyecek kadar gözleri var görmüyorlar.