Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalar
Giriş Tarihi: 28.7.2024 19:13 Son Güncelleme: 28.7.2024 19:26

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini fakat Abbas'ın olumlu yanıt vermediğini söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalar

Son dakika: Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

PARTİ TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan burada "Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt vermedi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Biz çok güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'e bunları yapamasın. Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya girdiysek aynısını onlara da yaparız.

İsrail'e bütün ticareti kestik, ilişkileri kesti.

Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturmalı dedi Yeniden Refahlı birisi. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söyledi. Mahmud Abbas'ı davet ettik maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz bu adımları atarken kendi içimizden vuruluyoruz.

Parlamentomuzu hak yolda olan herkese açarız. Bunu göremeyecek kadar gözleri var görmüyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA