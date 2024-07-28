Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında açıklamalar

28.07.2024 | 19:30

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkılatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini fakat Abbas'ın olumlu yanıt vermediğini söyledi.

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