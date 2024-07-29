Kırmızı bültenle aranan 3 azılı suçlu Türkiye’de yakalandı!

Türk polisi, farklı ülkeler tarafından haklarından kırmızı bülten çıkartılan ve Türkiye'de olduğu belirlenen azılı suçluların peşini bırakmıyor. İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexander Gustafsson" İstanbul'da olduğunun belirlenmesinin ardından Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş'ta operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Alexander Gustafsson yakalandı.

2 TON 470 KİLOGRAM KOKAİN SEVKIYATI YAPMIŞ

Kırmızı bültenle aranırken yakalanan bir diğer isim ise Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan Dragan Pavlıcevıc oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu 23 Temmuz'da Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan Dragan Pavlıcevıc Avcılar ilçesinde yakalandı. Zanlının Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'daki iki farklı suç örgütü üyeleriyle birlikte 2 ton 470 kilogram kokain sevkiyatı yaptığı belirtildi.

"HEPSİNİ TEK TEK ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı ise Bodrum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlının Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi.

Operasyonu yapan Emniyet Birimlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" dedi.