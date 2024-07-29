Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu
Giriş Tarihi: 29.7.2024 18:07 Son Güncelleme: 29.7.2024 18:36

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan'ın hedef alan skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Tan'ın açıklamalarının Yunan basınını coşturduğunu söyleyen Çelik, "Konuşma doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır" dedi.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan’ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir.

Cumhurbaşkanımız Netanyahu'nun ABD'de konuşacağını duyunca Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmemiz gerektiğini söyledi. Bu yönde talimatlar verdi. Sayın Abbas, sağlık sorunlarını öne sürerek gelemeyeceğini iletti. Son gelen açıklamada başka bir tarihte Abbas'ın Türkiye'ye geleceği belirtildi."

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SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu
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