Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir.

Cumhurbaşkanımız Netanyahu'nun ABD'de konuşacağını duyunca Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmemiz gerektiğini söyledi. Bu yönde talimatlar verdi. Sayın Abbas, sağlık sorunlarını öne sürerek gelemeyeceğini iletti. Son gelen açıklamada başka bir tarihte Abbas'ın Türkiye'ye geleceği belirtildi."