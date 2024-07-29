SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Namık Tan'ın açıklamaları Yunan basınını coşturdu
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan'ın hedef alan skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Tan'ın açıklamalarının Yunan basınını coşturduğunu söyleyen Çelik, "Konuşma doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır" dedi.
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