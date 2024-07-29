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Giriş Tarihi: 29.7.2024 09:48 Son Güncelleme: 29.7.2024 10:25

SON DAKİKA | MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ile Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü’yü Irak Hakurk’ta örgüt üyelerine talimat için geldikleri buluşma noktasında etkisiz hale getirdi. Teröristlerden Dilan Öklü’nün 15 yaşında örgüte kazandırılan isimlerden olduğu, 2019 yılında da örgüt üyesi ağabeyinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon

PKK terör örgüt üst yönetiminin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatı verdiği bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti. Örgüt yönetimi tarafından verilen talimatın PKK/KCK terör örgütü üyeleri Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. Teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü, MİT tarafından adım adım izlendi.

BULUŞMA BÖLGESİNDE NOKTA OPERASYON

Ronahi Dilhvin kod adını kullanan Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adını kullanan Dilan Öklü, Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere sahadaki örgüt üyeleriyle buluşma noktasına geldi. MİT'in takibinde olan iki terörist nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

O TERÖRİST 15 YAŞINDA ÖRGÜTE KAZANDIRILMIŞ

Öldürülen teröristlerden Vesile Duran'ın 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldığı, 2015'te ise Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı ideolojik eğitim almasının ardından Hakurk alanında faaliyet gösterdiği öğrenildi. Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü'nün ise örgüt tarafından 2014 yılında henüz 15 yaşındayken silah altına alındığı, Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı ideolojik eğitime tabi tutulan isimlerden olduğu öğrenildi.

Dilan Öklü'nün 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
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