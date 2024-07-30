Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Mavi Vatan" tepkisi: Bunun adı şuursuzluktur, gaflettir

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"FİTNE KAZANINA ODUN TAŞIYANLARIN OYUNUNA GELMEYİZ"

Toplantımıza yapacağınız değerli katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Her iki istişare toplantımızda da hem 31 Mart seçimlerini değerlendirdik hem de gündemdeki konuları ele aldık. Biz her sorunu kendi içinde tartışan, müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimlerinin ardından da aynısını yapıyoruz. Sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde gerekli adımları atıyoruz. Kolaycılığa kaçmadan, bu süreci titizlikle yürütüyoruz.

Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Parti bünyemizde bayrak değişimini yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yerini geçen ay yenilerine devretti.