Güvenli sokaklar ve sağlıklı hayvanlar için yasa tamam

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklendi. Teklif, Genel Kurul'a katılan 500 milletvekilinden 275'inin oyuyla kabul edilirken, 224 milletvekili "ret" oyu verdi. AK Parti ve MHP milletvekilleri kabul oyu kullanırken diğer muhalefet parti milletvekilleri ret oyu kullandı. Oylamaya oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan dışında 92 milletvekili katılmadı. Kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda düzenlemeye karşı tutum sergilediği bilinen bazı milletvekillerinin katılmadığı da gözlendi. Oylamaya katılıp tek çekimser oy kullanan isim ise DEVA Partisi Mersin Milletvekili Selma Aliye Kavaf oldu. Kanunla sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi yasal güvence altına alındı. Kanunda belediyelere bütçe aşımı durumunda barınak ve diğer harcamalar için Hazine'den yüzde 40 oranında teşvik verileceğine dair madde de dikkat çekti.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı milletvekillerinin "medeni dünya", "bilimsel görüş" söylemleri ve eleştirilerine yanıt verdi. ABD'de, İngiltere'de sahiplenilmeyen hayvanlara ötanazi yapıldığını belirten Güler, "Bu kanunda öldürme yok, sahiplenme var, teşvik var. Belediye başkanlarımıza güçlü destek veriyoruz. Barınakları kurun. Kısırlaştırma seferberliği yapalım, aşılayalım. Vicdanlarınıza sesleniyorum, barınakları kurun" diye konuştu.1- Sahipsiz hayvanlar nereye götürülecek?Sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.2- Belediyelere sahipsiz köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması konusunda hangi yükümlülükler getiriliyor? Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak. Rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.3- Hayvan bakımevleri ne zamana kadar kurulacak? Belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirecek.4- Yasada öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde hangi cezai müeyyideler uygulanacak? Sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek. Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak.5- Sahipsiz köpek sorununun çözümü için ihtiyaç duyulan finansman nasıl karşılanacak?Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak. Belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belediyeye aktarılacak.6- Hangi belediyeler bakımevi kurmakla yükümlü olacak? Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanlar için bakımevleri kuracak.7- Bakımevi olmayan bir yerde tespit edilen sahipsiz hayvan nereye götürülecek? Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.8- Sahipsiz köpeklere ötanazi uygulanacak mı? Bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili hükmünce ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.9- Düzenleme kapsamında hangi çalışmalara teşvik ve destek sağlanacak? İnsan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.10- Kedi köpek sahiplerinin ne yapması gerekiyor? Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.AKParti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım muhalefetin yasa görüşmelerindeki sabotajına "Bu yasayı insanlar istiyor, siz hayvan sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama insan sevmiyorsunuz"dedi.Çocuğu köpek saldırısında ölen anneyi azarlayan TİP milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'de kürsüye çıkınca AK Parti grubu protesto için salonu terk etti.