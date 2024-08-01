Belediye şirketleri borç batağında

Büyükşehir ve il belediyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ve bunların nasıl ödeyeceklerine ilişkin tartışma sürüyor. Rakamlar belediyelerden daha çok belediye şirketlerinin prim borcu batağına saplandığını ortaya koydu. 96 milyar TL'lik belediyelerin prim borcundan 79 milyar TL'si belediyelerin şirketlerine ait. CHP'nin elindeki 411 belediyenin toplam borcu ise 65.1 milyar TLSABAH, borcu en fazla olan belediyeler ve bunlar içinde borcu kemikleşen CHP'li belediyelere ilişkin detaylı istatistiklere ulaştı. Rakamlar özetle şöyle:Belediyelerin toplam prim borcu: 96 milyar TL. Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının borcu 17 milyar TL. Belediye şirketlerinin borcu 79 milyar TL. CHP'li belediyelerin borcu 65.1 milyar TL. Toplam borcun yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.SGK'ya en çok borcu bulunan ilk 20 belediyeden 16'sı CHP'li. İlk 50 belediyeden 39'u CHP'li. Türkiye'de mevcut 1402 belediyenin toplam borcu 96 milyar TL.CHP'li 411 belediye var ve borçlarının toplamı 65 milyar TL. Yani belediyelerin yüzde 29'u CHP'li olmasına rağmen borçların yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.81 büyükşehir ve il belediyesinin toplam borcu ise 36.7 milyar TL. 81 ilin 35'i CHP'li. Bu 35 CHP'li belediyenin borcu 26.2 milyar TL. Diğer 46 il ve büyükşehir belediyesinin borcunun 2 katı.30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 29.6 milyar TL. Bunlardan 14'ü CHP'li ama bu 14'ünün borcu 22.5 milyar lira. Yani büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait.SGK'ya toplam borcu 1 milyar TL üzerinde olan 14 belediyenin 11 tanesi CHP'li. Bu 14 belediyenin toplam borcu 31 milyar. CHP'li olan 11 tanesinin borcu 26.6 milyar.SGK borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi.SGK'ya borcu 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçe var. Bu 26 ilçeden 24'ü CHP'li. Borcu en fazla olan 5 CHP'li belediyenin 45 borçlu şirketi bulunuyor. Adana'da 8, Ankara'da 11, İstanbul'da 15, İzmir'de 10 ve Şişli'de 1 şirket SGK'ya 18 milyar 73 milyon 958 bin TL borçlu. CHP'li 5 belediyenin borcu 887 milyon 176 bin TL. Bağlı kuruluşların borcu ise 295 milyon 441 bin TL. 5 CHP'li belediye, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin borçları özetle şöyle:Belediyenin kendi borcu 26.181.858 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 98.955.833 TL. 11 şirketinin borcu 5.626.773.533 TL olmak üzere toplam 5.751.911.224 TL prim borcu bulunmakta.Belediyenin kendi borcu 31.215.727 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 30.801.093 TL. 10 şirketinin borcu 5.314.807.615 olmak üzere toplam 5.376.824.435 TL prim borcu bulunmakta.Belediyenin kendi borcu 62.993.975 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 121.305.665 TL. 15 şirketinin borcu 3.077.225.868 TL olmak üzere toplam 3.261.525.507 TL prim borcu bulunmakta.Belediyenin kendi borcu 309.950.973 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 44.880.827 TL. 8 şirketinin borcu 2.691.591.252 olmak üzere toplam 3.046.423.052 TL prim borcu bulunmakta.Belediyenin kendi borcu 457.807.342 TL. 1 şirketinin borcu 1.363.562.880 TL olmak üzere toplam 1.821.370.222 TL prim borcu bulunmakta.