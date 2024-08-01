Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da kaldığı konutta alçak bir suikast sonucu şehit edildi. İsrail'in bu alçak saldırısının konuşulduğu Halk TV'de hadsiz ifadeler kullanıldı.

Cem Toker'den Halk TV'de skandal sözler: İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı

İSRAİL'E ÖVGÜ DİZİLDİ!

Suikastı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi üzerinden İsrail'i övücü bir şekilde yayınlayan HalkTV'nin skandallarına yenisi eklendi.

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, canlı yayında "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullandı. Bu ifadelere gülüşmelerle eşlik edildiği de gözlendi. Toker'in bu hadsiz sözleri büyük tepkiye neden oldu.