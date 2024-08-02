Cem Toker'den Halk TV'de skandal sözler: İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı

Halk TV'de yine bir skandala imza atıldı. İsrail hayranlığı yapılan Halk TV yayınında Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullandı. Toker'in bu skandal sözleri büyük tepki topladı.