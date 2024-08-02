Dışişleri’nden İsrail’e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız

Katz, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin, diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

Siyonist Bakan Katz'dan alçak paylaşım! Saddam Hüseyin üzerinden Başkan Erdoğan'a tehdit