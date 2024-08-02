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Giriş Tarihi: 2.8.2024 14:49

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız

İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den tepki geldi. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri’nden İsrail’e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız

Keçeli, X sosyal medya hesabından, Katz'e tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin, diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

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Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
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