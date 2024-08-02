Soykırıma karşı küresel intifada

İran'daki cumhurbaşkanlığı törenine katıldığı gecenin sonunda Tahran'da kaldığı konutunda İsrail'in alçakça saldırısı sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünden 3 gün önceki "Gazze halkına destek çağrısı" özgür dünyanın vicdanında yankılandı.Haniye yaptığı yazılı açıklamada 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmış, 3 Ağustos'un da "Uluslararası Gazze Günü" ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.Haniye'nin vasiyeti olarak algılanan bu çağrı için tüm dünyada eşzamanlı olarak 3 Ağustos Cumartesi günü Gazze'ye destek gösterileri yapılacak.Türkiye'deki buluşmalar ise İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde yapılacak."3 Ağustos Uluslararası Gazze Günü" kapsamında İstanbul'daki buluşmanın adresi Ayasofya Meydanı olacak. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Milli İrade Platformu çağrısıyla yapılacak buluşmada siyonist İsrail lanetlenecek. TÜGVA'dan yapılan açıklamada "Şehit İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine Filistin'de şehit düşen ve İsrail zindanlarında esir tutulan kardeşlerimiz için buluşuyoruz. Hakikati haykırmak ve davamızı tüm dünyaya duyurmak için 3 Ağustos Cumartesi günü 18.30 Ayasofya Meydanı'na seni de bekliyoruz" ifadelerine yer verilirken, Milli İrade Platformu ise şehit İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine Filistin'de şehit düşen ve İsrail zindanlarında esir tutulanlar için vatandaşları aynı gün Ayasofya Meydanı'nda tek yürek olmaya davet etti.Gazze Dayanışma Platformu da Fatih Camii'nde 19.30'da buluşarak Saraçhane Parkı'na yürüyeceğini duyurdu.Ankara Filistin Dayanışma Platformu ise "İsrail'in soykırımlarına karşı koymak ve tepkimizi dile getirmek için 'Küresel Eylem Günü'nde düzenlediğimiz yürüyüşe ailece davetlisiniz. Cumartesi-akşam namazı Tuğba Altınok Camii'nden ABD Elçilik önüne yürüyoruz" duyurusu yaptı.Konya'da ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve insanlık dışı muamelelerini lanetlemek üzere tüm Konyalılar, aynı gün saat 17.30'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek buluşmaya davet ediliyor.Yahudi asıllı Mark Elliot Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook ve Instagram, Haniye ile ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını sansürledi. Sansür yazısında "Tehlikeli kişiler ve örgütler" yazısı yer aldı. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu katledilmesinin ardından milyonlarca kişi Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı. Ancak Yahudi asıllı Mark Elliot Zuckerberg sahibi olduğu sosyal medya uygulamalarında vahşetin sanal destekçisi oldu. Instagram ve Facebook, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını sansürledi. Haniye'nin fotoğrafını paylaşan binlerce hesap, hiçbir gerekçe gösterilmeden kısıtlandı. Sosyal medyada yaşanan sansür fırtınasına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Haniye içeriklerini sansürleyen Meta'ya #MetaCensorship etiketi ile tepki gösterdi. Tuba KOÇ / SABAHSİYONİST İsrail, Gazze'de sistematik soykırıma imza atarken, mazlum halka önderlik etmeye çalışan Hamas liderlerini de suikastlarla şehit etti. İsrail, bugüne kadar 7 Hamas liderine suikast düzenledi. Yahya Ayyaş 1996'da, Şeyh Ahmed Yasin 22 Mart 2004'te, Abdülaziz El Rantisi 17 Nisan 2004'te, Adnan El Gul 21 Ekim 2004'te, Nizar Rayan 1 Ocak 2009'da, Salih Aruri 2 Ocak 2024'te yapılan saldırıda şehit düştü. İsmail Haniye ise İran'da gerçekleştirilen saldırıda şehadet şerbetini tattı. Hamas liderlerinden Halid Meşal ise 16 Eylül 1997'de yolda İsrail ajanlarınca zehirlenerek ölümden dönmüştü. Harun SEKMEN/SABAH