Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Instagram’a getirilen erişim engeline ilişkin açıklama: Hassasiyetlere saygı gösterirlerse...

"DİJİTAL FAŞİZMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına, direnişine açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Suç ve terör şebekeleri istedikleri propagandayı yapıyor.

Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, ancak şirketlerden önce meselenin öncesine arkasına bakmadan 'biz bundan nasıl menfaat sağlarız' diyen muhalefet partileri ayağa kalkıyor.

Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bunların karşısında kağıttan kaplana dönüşenler ülkemizi tenkit etme konusunda aslana dönüşüyorlar. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Batı İsrail'in suç ortağı"

Batı'dan çok Batı'cı, İsrail'den çok İsrail'ci olan bu ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik. Mücadelemizi bunların efendilerine karşı yürüttük. Biz asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.

Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını, dünyadaki hak ve özgürlükleri desteklemek için değil toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine karşılık verilirse mesele hal yoluna girecektir.

Yeni Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde yeni reform paketlerini devreye alarak bunları karşılamaya çalışacağız. İnsan Hakları Başkanlığımızın hazırlaıdğı kitap çalışmalarının da AK Parti hükümetlerinin örnek insan hakları karnesini ortaya koyacağına inanıyoruz.