Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram ve sosyal medya açıklaması "Dijital faşizmle karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Instagram'a erişim engeli ile ilgili olarak "Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine karşılık verilirse mesele hal yoluna girecektir" dedi.