Kira kontratlarında ‘e-Devlet’ dönemi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet kullanıcı sayısının 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 66 milyonu aştığını belirtti. 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sının e-Devlet kullanıcısı olduğunu da aktaran Yılmaz, "Artık burada çok fazla ilerleme kaydedilecek bir alan kalmadı; çünkü neredeyse toplumun tamamını kapsamış durumdayız. Bu rakam, ülkemizde dijital okuryazarlığın yükselişte olduğunu da göstermektedir" ifadelerini kullandı.2018-2024 yılları arasında e-Devlet kullanıcı sayısında yüzde 60, sunulan hizmet sayısında yüzde 101, uygulamaya giriş sayısında ise yüzde 329'luk artış yaşandığını kaydeden Yılmaz, "Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azaltılması değil aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşımızın daha zahmetsiz, daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir" şeklinde konuştu. e-Devlet Kapısı üzerinden tasarlanan yeni hizmetleri paylaşan Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Yine mobil cüzdan uygulamasını devreye alıyoruz. Artık kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma gelecekler" bilgisini paylaştı.