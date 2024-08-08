MİT’ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

Terör suçlarından hakkında arama, yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez'in PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldığı tespit edildi. MİT'in saha ajanları tarafından edinilen bilgiye göre terörist Serdar Sönmez'in, TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti sonucunda keskin nişancı tüfeği ile eylem yapması için görevlendirildiği belirlendi.