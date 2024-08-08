Video Haber MİT’ten PKK/KCK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi
MİT’ten PKK/KCK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi

MİT’ten PKK/KCK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi

08.08.2024 | 10:34

Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi

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